Адвокат сообщил о снижении ущерба по делу "Седьмой студии"

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Ущерб по делу "Седьмой студии" снизился с 70 до 68 миллионов рублей, сообщила журналистам адвокат Ксения Карпинская.

"В новой версии обвинения ущерб составил 68 миллионов рублей", — сказала она.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Обвиняемыми по делу проходят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, Нина Масляева и Юрий Итин — бывшие бухгалтер и гендиректор "Седьмой студии".