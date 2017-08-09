Столичные спасатели просят объезжать Таганскую площадь из-за пожара

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Столичные спасатели просят водителей выбирать пути объезда из-за пожара на Таганской площади, сообщает столичный главк МЧС.

Ранее сообщалось, что в 13.05 в МЧС поступила информация о возгорании в двухэтажном торгово-административном здании по адресу Таганская площадь, 86. До прибытия пожарных из здания было эвакуировано 120 человек. Как сообщили в МЧС, на месте работали 11 подразделений и 36 человек личного состава. По данным сервиса "Яндекс.Карты", в здании расположен торговый дом с ресторанами и кафе.

"Уважаемые водители! На Таганской площади, дом 86 проводятся аварийно-спасательные работы, выбирайте заранее пути объезда! Не создавайте помех прибывающей и работающей пожарно-спасательной технике", — говорится в сообщении МЧС.