Глава столичного главка МЧС прибыл на место пожара в центре Москвы

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Пожару в здании на Таганской площади в центре Москвы, где произошло возгорание внешней обшивки, присвоен третий ранг сложности, на место прибыл глава ГУ МЧС России по столице Илья Денисов, сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства.

Ранее сообщалось, что в 13.05 в МЧС поступила информация о возгорании в двухэтажном торгово-административном здании по адресу Таганская площадь, 86. До прибытия пожарных из здания были эвакуированы 120 человек. По данным сервиса "Яндекс.Карты", в здании расположен торговый дом с ресторанами и кафе.

"Пожару на Таганской площади присвоен ранг пожара №3. На место пожара прибыл начальник столичного главка МЧС РФ Илья Денисов", — рассказали в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, по уточненным данным, после ликвидации в 13.29 возгорания утеплителя внешней обшивки на площади 50 квадратных метров пожарные продолжили обследовать здание на предмет вероятных очагов пожара. На месте работают 18 подразделений и 52 человека личного состава. Площадь пожара уточняется, добавили в ведомстве.