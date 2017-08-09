С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг — РИА Новости. Прокуратура Коми выявила нарушения законодательства в школе-интернате, воспитанники которой получили ожоги при вырубке борщевика, детей привлекали и к другим вредным работам, сообщает в среду надзорное ведомство региона.

Ранее следователи в Коми возбудили уголовное дело после того, как воспитанники Пажгинской специальной коррекционной школы-интерната получили ожоги при уборке борщевика. Сообщалось, что руководство учреждения не обеспечило детей необходимыми средствами защиты. Инспекционная проверка, проведенная аппаратом уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, подтвердила нарушения в интернате. По данным детского омбудсмена, при уборке борщевика двое воспитанников получили химические ожоги кожи, которые квалифицированы как причинение легкого вреда здоровью. Всего на момент проверки в учреждении находились 53 воспитанника.

"По итогам выезда представителя прокуратуры республики в школу-интернат установлены иные нарушения законодательства. В частности, имеют место случаи бесконтрольного нахождения несовершеннолетних на территории МО СП "Пажга", привлечения подростков с ведома воспитателей… к работам в подсобных хозяйствах жителей села, выполнения общественно полезных работ, допуск к которым запрещен (работы с вредными и опасными условиями труда)", — говорится в сообщении прокуратуры.

Как отмечает ведомство, по факту привлечения воспитанников интерната к уборке борщевика прокуратурой внесено представление в министерство образования, науки и молодежной политики Коми, которое сейчас находится на рассмотрении. Кроме того, в республиканском управлении Роспотребнадзора рассматривается дело об административном правонарушении в отношении школы-интерната как юридического лица. Также административные дела возбуждены против и.о. директора школы-интерната и инструктора по труду.