С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг — РИА Новости. Прокуратура Коми выявила нарушения законодательства в школе-интернате, воспитанники которой получили ожоги при вырубке борщевика, детей привлекали и к другим вредным работам, сообщает в среду надзорное ведомство региона.
"По итогам выезда представителя прокуратуры республики в школу-интернат установлены иные нарушения законодательства. В частности, имеют место случаи бесконтрольного нахождения несовершеннолетних на территории МО СП "Пажга", привлечения подростков с ведома воспитателей… к работам в подсобных хозяйствах жителей села, выполнения общественно полезных работ, допуск к которым запрещен (работы с вредными и опасными условиями труда)", — говорится в сообщении прокуратуры.
Как отмечает ведомство, по факту привлечения воспитанников интерната к уборке борщевика прокуратурой внесено представление в министерство образования, науки и молодежной политики Коми, которое сейчас находится на рассмотрении. Кроме того, в республиканском управлении Роспотребнадзора рассматривается дело об административном правонарушении в отношении школы-интерната как юридического лица. Также административные дела возбуждены против и.о. директора школы-интерната и инструктора по труду.