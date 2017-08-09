Дочери арестованной экс-бухгалтера "Седьмой студии" пожаловались на слежку

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Дочери бывшей бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой пожаловались на слежку и обвиняют в ее организации режиссера Кирилла Серебренникова.

"В отношении меня систематически осуществляются противоправные действия", — говорится в протоколе допроса Марины Масляевой, оглашенном в Мосгорсуде.

По ее словам, за ней следят неизвестные мужчины, караулят у подъезда или машины, следуют по улицам. Девушка пыталась их сфотографировать, но они немедленно отворачивались.

"Я считаю, что бывшие коллеги моей матери Серебреников, (Юрий) Итин и другие пытаются выяснить мой круг общения и хотят оказать давление на мою мать", — отмечается в протоколе.

В нем добавляется, что следователь сообщил о данных фактах в ФСБ и попросил их разобраться.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Обвиняемыми по делу проходят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, Нина Масляева и Юрий Итин — бывшие бухгалтер и гендиректор "Седьмой студии".

По данным следствия, министерство культуры России выделило "Седьмой студии" около 70 миллионов рублей на спектакли и гастроли. Обвиняемые, по мнению следствия, похитили более 2 миллионов рублей из этой суммы с помощью фиктивных документов об организации спектакля "Сон в летнюю ночь".