X5 Retail подтвердила увольнение сотрудницы "Пятерочки", избившей мальчика

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", подтвердила информацию об увольнении сотрудницы подмосковного супермаркета "Пятерочка", которая избила 10-летнего мальчика, сообщила РИА Новости пресс-служба компании.

Ранее в СМИ сообщалось, что в подмосковном Одинцово сотрудница "Пятерочки" набросилась с кулаками на мальчика из-за того, что он, находясь в супермаркете, встал на скейтборд. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова во вторник сообщила РИА Новости, что сотрудница "Пятерочки" уже уволена

"Компания провела проверку инцидента в магазине в поселке Лесной городок. Установлено, что 12 июля между представителем компании-подрядчика торговой сети и несовершеннолетним посетителем магазина произошел конфликт. Посетитель передвигался по торговому залу на скейте и игнорировал просьбы сотрудников магазина прекратить действия, которые могли бы причинить ущерб ему самому и другим покупателям", — сказал представитель пресс-службы.

"Отказ соблюдать правила стал, к сожалению, причиной конфликта. В результате сотрудником компании-подрядчика было допущено грубое нарушение правил компании о корректном и вежливом отношении к покупателям. Сразу после инцидента трудовые отношения с этим сотрудником были прекращены", — добавил он.