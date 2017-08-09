ГИБДД назвала возможного виновника крупного ДТП на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг — РИА Новости. Виновником крупного ДТП на 150-м километре автодороги Челябинск-Екатеринбург, по предварительным данным, стал водитель фургона, предположительно, находившийся в утомленном состоянии и заснувший за рулем, сообщает в среду управление ГИБДД по Свердловской области.

По данным полиции, ДТП произошло в среду в 03.55 по местному времени (01.55 мск) на 150-м километре трассы Челябинск-Екатеринбург. По предварительным сведениям, фургон Citroen Jumper с прицепом врезался сзади в попутный "КамАЗ" с прицепом. В результате ДТП погибла женщина, пассажир Citroen. Водитель и еще пять пассажиров Citroen с различными травмами доставлены в больницу.

"По предварительным данным, ДТП произошло по причине утомленного состояния водителя фургона. Вероятнее всего, он уснул за рулем и допустил столкновение с впереди идущим грузовым автомобилем", — говорится в сообщении.

Управление уточняет, что четверо из пассажиров фургона Citroen перевозились с нарушением правил дорожного движения: четыре пассажира располагались на самодельных стеллажах, установленных в грузовом фургоне. По данному факту уже возбуждено административное производство.

Сотрудники ГИБДД выявили нарушения и при проверке грузового автомобиля, который принадлежит жителю Казахстана.

"При проверке тахографа грузового автомобиля установлено, что он отключен. Соответственно установить соблюдение режима труда и отдыха водителем не представляется возможным. По этому поводу также составлен административный материал", — отмечается в сообщении.

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