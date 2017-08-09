Из горящего здания в центре Москвы эвакуировали 120 человек

Пожар в торговом центре Атом на Таганской площади. 9 августа 2017

Пожар в торговом центре Атом на Таганской площади. 9 августа 2017

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Из горящего двухэтажного здания на Таганской площади в центре Москвы эвакуировано 120 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Информация о возгорании в здании по адресу Таганская площадь, 86 поступила в МЧС в 13.05. Как сообщили в ведомстве, на месте работают 11 подразделений и 36 человек личного состава. Информация о пострадавших не поступала.

Подразделения ликвидируют возгорание на Таганской пл,д.86 в торгово-административном здании. Информация о пострадавших не поступала. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 9 августа 2017 г.

​"До прибытия пожарных подразделений из горящего здания было эвакуировано 120 человек", — рассказали в пресс-службе.

В настоящее время площадь и причина пожара устанавливается, сообщили в главке МЧС Москвы.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", в здании расположен торговый дом с ресторанами и кафе.