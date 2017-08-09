Против красноярца, на ходу высунувшего ребенка из машины, завели дело

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Следователи возбудили дело против мужчины в Красноярском крае, который рисковал жизнью ребенка ради эффектного кадра, сообщает пресс-служба СК РФ.

Ранее в соцсетях появились видео, где мужчина высовывает ребенка из авто на скорости и фото, где он держит его за ногу на крыше высокого дома. Региональный главк СК РФ и прокуратура начали проверки. Фотографии и видео были сделаны зимой, однако широкий общественный резонанс вызвали только сейчас. В среду следственное управление СК по Красноярскому краю сообщило, что найден мужчина, который признал, что на видео он и его ребенок 2015 года рождения.

По предварительных данным следствия, на момент съемки ребенку было три месяца.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя города Зеленогорска, подозреваемого в совершении преступления… "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, назначены экспертизы, обобщается характеризующий материал на подозреваемого и семью, изъят компьютер, зафиксировано наличие спортивного автомобиля, которым он управлял во время съемки видеоролика с ребенком. Отмечается, что в ближайшее время следователи допросят подозреваемого, будет решен вопрос об избрании меры пресечения.