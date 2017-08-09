В "офисном" терминале "Внуково" отключился свет

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Отключение электричества произошло в "офисном" терминале аэропорта "Внуково", который не используется для обслуживания пассажиров, и это не сказалось на рейсах, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.

Ранее в среду СМИ сообщили, что в аэропорту "Внуково" из-за резкого скачка напряжения в терминале D отключилось электричество в диспетчерском центре и началась паника.

"У нас терминал D не используется для обслуживания пассажиров, там у нас офис сотрудников аэропорта и нашего хендлера UTG. Тут офисы. В терминале D велись плановые работы по ремонту электросетевого оборудования и электричество отключили планово", — сообщил представитель аэропорта.

То есть, пояснил собеседник агентства, отключили компьютеры рядовых сотрудников.

"Диспетчеров в терминале D у нас нет. То есть эти регламентные работы на работе аэропорта, на пассажирах, рейсах никак не отразились. Вся работа с пассажирами идет в терминале A", — заключили во "Внуково".