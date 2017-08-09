МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Первый зампредседателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева (ЕР) направила председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину запрос с просьбой проверить случай с водителем в Красноярском крае, который рисковал жизнью ребенка ради эффектного кадра, сообщила пресс-служба "Единой России" в среду.

Ранее в соцсетях появились видео, где мужчина высовывает ребенка из авто на скорости и фото, где он держит его за ногу на крыше высокого дома. Региональный главк СК РФ и прокуратура начали проверки. Фотографии и видео были сделаны зимой, однако широкий общественный резонанс вызвали только сейчас. В среду следственное управление СК по Красноярскому краю сообщило, что найден мужчина, который признал, что на видео он и его ребенок 2015 года рождения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

"В первую очередь хотелось бы призвать всех к ответственному родительству. Если жизни ребенка угрожала опасность, то нужно, чтобы соответствующие органы провели проверку и разобрались – соответствующий запрос в Следственный комитет был мною направлен на имя главы СК Александра Бастрыкина", — цитирует пресс-служба партии слова Окуневой.