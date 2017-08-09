Защита обжаловала арест гаражей и коллекции часов экс-депутата Вороненкова

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Защита обжаловала арест двух гаражей и десятков дорогостоящих часов экс-депутата Дениса Вороненкова, убитого в Киеве, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Гривцов.

"Мы подали апелляционную жалобу на постановление Басманного суда Москвы об аресте двух гаражных блоков и десятков пар дорогостоящих часов по делу Вороненкова", — сказал Гривцов.

Следствие утверждает, что Вороненков участвовал в афере с рейдерским захватом здания на улице Международной в Москве. В результате здание рыночной стоимостью 127 миллионов рублей было продано вшестеро дешевле — за 20 миллионов. СК РФ считает, что именно Вороненков финансировал мошенническую схему, давал указания соучастникам и лично контролировал процесс.

Из России на Украину Вороненков вместе с женой, бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами. По мнению следствия, на Украину бывший депутат уехал именно из страха быть привлеченным к уголовной ответственности.

Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. В МВД считают, что у убийцы были сообщники.