Защита обжаловала арест гаражей и коллекции часов экс-депутата Вороненкова

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Защита обжаловала арест двух гаражей и десятков дорогостоящих часов экс-депутата Дениса Вороненкова, убитого в Киеве, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Гривцов.
Следствие утверждает, что Вороненков участвовал в афере с рейдерским захватом здания на улице Международной в Москве. В результате здание рыночной стоимостью 127 миллионов рублей было продано вшестеро дешевле — за 20 миллионов. СК РФ считает, что именно Вороненков финансировал мошенническую схему, давал указания соучастникам и лично контролировал процесс.
Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. В МВД считают, что у убийцы были сообщники.