На Урале вынесли приговор по делу о хищении 15 тонн сахара

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг — РИА Новости. Ленинский районный суд вынес приговор по делу группы из 10 человек, обвиняемых в хищении 15 тонн сахара с местной кондитерской фабрики, сообщает в среду ГУМВД по Свердловской области.

"Ленинский районный суд вынес приговор участникам преступной группы, признанным виновными в хищении в особо крупном размере. Трое фигурантов получили наказание в виде лишения свободы сроком от двух до трех лет. Еще трое — условное наказание, двое — штрафы. Два фигуранта избежали уголовного преследования в связи с примирением сторон", — говорится в сообщении.

Первоначально заявление о хищении 15 тонн сахара на сумму порядка пяти миллионов рублей с предприятия поступило в полицию в апреле 2016 года. Оперативники изъяли записи системы наблюдения из цехов и складов, где хранился похищенный сахар. В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось выяснить, что к систематическим хищениям сахара причастны работники предприятия, грузчики, водители и охранники, уточняет полицейский главк.

"Стражи правопорядка шаг за шагом восстановили всю последовательность хищения сырья. Добыча вывозилась с предприятия по ночам на грузовом автотранспорте, либо разгружалась еще на подъезде к фабрике, после чего реализовывалась на одном из оптовых складов, расположенных на улице Фестивальная. Всего в ходе следствия была установлена причастность к хищениям десяти человек, осуществлявших преступную деятельность с 2015 года", — отмечается в сообщении.