В Москве экс-охранник "Ереван Плаза" пойдет под суд за избиение посетителя

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Бывшего охранника подземной парковки будут судить за избиение посетителя столичного торгового центра, сообщает прокуратура Москвы в среду.

Установлено, что сотрудник частного охранного предприятия в ноябре прошлого года охранял подземную парковку столичного торгового центра и, поссорившись с посетителем, ударил его палкой по голове. Тот получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленные раны в области правого виска, контузию правого глаза тяжелой степени. Здоровью пострадавшего был причинен тяжкий вред, подчеркнули в прокуратуре.

Бывший охранник обвиняется по статьям УК РФ "Превышение полномочий работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении своих должностных обязанностей" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия".

"Данное уголовное дело направлено в Симоновский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что инцидент случился на подземной парковке торгово-развлекательного центра "Ереван Плаза".