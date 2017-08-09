СПЧ проводит свою проверку сообщений о пытках в колонии в Красноярске

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Президентский Совет по правам человека (СПЧ) включился в работу по проверке ситуации в исправительной колонии № 31 в Красноярске, в которой якобы избивают, пытают и издеваются над заключенными, сказал в среду РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов.

Ранее красноярская Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) опубликовала на своем сайте материал о многочисленных жалобах заключенных на пытки, издевательства и избиения в ИК-31 в Красноярске. В материале приведен список из 12 заключенных, которых якобы пытали в период с 2014 по 2017 годы. В ОНК считают, что количество избитых в ИК-31 превышает 48 человек, 22 из них обращались в следственные органы. Сообщается, что заключенные постоянно называли одни и те же фамилии пытавших, упоминая, что некоторые сотрудники отказывались участвовать в избиениях.

Начальник управления ФСИН по Красноярскому краю Николай Васильев сообщил журналистам, что ведомство проводит проверку в колонии после обращения общественников.

"СПЧ уже включился в эту работу. Этим занимается член СПЧ Игорь Каляпин, который возглавляет "Комитет по предотвращению пыток". СПЧ проводит свою проверку. По итогам этой работы будут сделаны выводы. Потому что пока есть только сообщения о том, что были пытки. Теперь надо выяснять, были ли они на самом деле. Если были, значит люди будут наказаны, если не были, значит будут наказаны те, кто нас дезинформирует", — сказал Федотов.