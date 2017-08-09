На Колыме 13 заключенных получили более 144 лет за насилие над сокамерником

МАГАДАН, 9 авг — РИА Новости, Людмила Щербакова. Суд в Магадане признал 13 заключенных местной колонии виновными в изнасиловании, пытках и истязании сокамерника и приговорил их в общей сложности к 144 годам заключения, сообщает в среду СУ СК РФ по Магаданской области.

"Предварительным следствием и в судебном заседании установлено, что в период с 16 декабря 2015 года по 3 января 2016 года на территории ФКУ ИК-3 УФСИН России по Магаданской области группа отбывающих наказание лиц из 13 человек на почве ненависти и вражды к определенной группе осужденных систематически избивали мужчину, в том числе деревянными палками. Кроме того, применяя к осужденному пытки и причиняя ему физические и психические страдания, а также угрожая убийством, указанные лица совершили в отношении потерпевшего многочисленные насильственные акты мужеложства и иные действия сексуального характера", — говорится в сообщении.

Дополняется, что в результате у потерпевшего возникло и развилось психическое расстройство, которое квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Кроме того, находясь в состоянии сильнейшего стресса, потерпевший предпринял попытку самоубийства.

"В зависимости от роли и степени участи каждого в преступных действиях, приговором суда восьми подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 11 до 15 лет, пяти подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 6 до 10 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Всего более 144 лет лишения свободы предстоит отбыть осужденным по приговору Магаданского городского суда", — уточняет СУ СК РФ по региону.

Приговор суда в законную силу не вступил.