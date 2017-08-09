Издевавшийся над падчерицей житель Вологодской области получил девять лет

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг — РИА Новости. Суд приговорил к девяти годам лишения свободы жителя Вологодской области, который более года избивал 14-летнюю падчерицу "в воспитательных целях" и однажды на несколько часов привязал девочку за ногу к кровати, сообщает СУСК России по региону.

"Следствием и судом установлено, что с января 2015 года по март 2016 года 47-летний житель Шекснинского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения… под предлогом воспитания несовершеннолетний падчерицы 2003 года рождения систематически применял физическую силу, а однажды на несколько часов оставил привязанной за ногу к кровати. Кроме того, подсудимый дважды совершил развратные действия в отношении потерпевшей", — отмечает следственное управление.

После обращения девочки и ее матери в правоохранительные органы мужчина был задержан и заключен под стражу. Уголовное дело возбуждено по статьям "истязание", "незаконное лишение свободы" и "развратные действия".

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, информирует СУСК.