Издевавшийся над падчерицей житель Вологодской области получил девять лет

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг — РИА Новости. Суд приговорил к девяти годам лишения свободы жителя Вологодской области, который более года избивал 14-летнюю падчерицу "в воспитательных целях" и однажды на несколько часов привязал девочку за ногу к кровати, сообщает СУСК России по региону.
После обращения девочки и ее матери в правоохранительные органы мужчина был задержан и заключен под стражу. Уголовное дело возбуждено по статьям "истязание", "незаконное лишение свободы" и "развратные действия".
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, информирует СУСК.