В Пензенской области женщина получила 8 лет колонии за убийство экс-супруга

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Жительница Пензенской области, забившая бывшего мужа скалкой до смерти, получила 8 лет колонии общего режима, сообщает Генеральная прокуратура РФ в среду.

Установлено, что женщина поссорилась с бывшим мужем и забила его до смерти скалкой, причем ударила его не менее 35 раз по голове. Мужчина получил травму головы с множеством ран, ссадин и тяжелый ушиб головного мозга. Позднее он умер от отека мозга.

Женщине было предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

"С учетом позиции участвовавшего в деле прокурора жительнице Кузнецка судом вынесен обвинительный приговор с назначением наказания в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении надзорного ведомства.