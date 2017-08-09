Движение по Варшавскому шоссе в центр Москвы открыли после крупной аварии

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Движение автомобилей по Варшавскому шоссе в сторону центра Москвы открыто после ДТП, сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы в среду
Ранее сообщалось, что четыре машины столкнулись, в том числе два грузовых автомобиля, на пересечении Варшавского шоссе и Сумской улицы. Движение автомобилей по Варшавскому шоссе в Москве было закрыто, машины ехали по дублерам.
Утро. Варшавское шоссе pic.twitter.com/HzFWUOKIff— DH AKA (@dhakamat) 9 августа 2017 г.
"Варшавское шоссе в центр открыто 30 минут назад, пострадавший грузовик из правого ряда будет убран городским эвакуатором в самое ближайшее время", — говорится в сообщении департамента, опубликованном в Twitter.