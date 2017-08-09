Движение по Варшавскому шоссе в центр Москвы открыли после крупной аварии

Последствия ДТП с участием двух легковых автомобилей и фуры на Варшавском шоссе. 9 августа 2017

Последствия ДТП с участием двух легковых автомобилей и фуры на Варшавском шоссе. 9 августа 2017

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Движение автомобилей по Варшавскому шоссе в сторону центра Москвы открыто после ДТП, сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы в среду

Ранее сообщалось, что четыре машины столкнулись, в том числе два грузовых автомобиля, на пересечении Варшавского шоссе и Сумской улицы. Движение автомобилей по Варшавскому шоссе в Москве было закрыто, машины ехали по дублерам.

​"Варшавское шоссе в центр открыто 30 минут назад, пострадавший грузовик из правого ряда будет убран городским эвакуатором в самое ближайшее время", — говорится в сообщении департамента, опубликованном в Twitter.