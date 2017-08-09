В Кузбассе задержали группу серийных автомобильных воров

КЕМЕРОВО, 9 авг — РИА Новости. Кузбасские полицейские задержали участников преступной группы, которые причастны к серии хищений автотранспорта, а также кражам имущества из гаражей жителей Кемеровской области и соседних регионов, сообщили РИА Новости в областном главке МВД.

По данным полиции, первой зацепкой полицейских стало похищение у жителя Новокузнецка недавно купленного автомобиля Mercedes стоимостью около 1 миллиона рублей. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что хищение совершили четыре участника преступной группы. Один из злоумышленников, числившийся в федеральном розыске, 32-летний горожанин, установил в свою машину устройство слежения, а затем продал транспортное средство потерпевшему. Через несколько дней сообщники продавца похитили автомобиль, отмечает ГУМВД.

"Полицейские при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели спецоперацию, результатом которой стало задержание подозреваемых, в том числе лидера группы. Стражи порядка установили, что задержанные причастны к совершению серии хищений автотранспорта, а также кражам имущества из гаражей. С территорий двух местных автопредприятий они похитили "Камаз" и фуру Scania, а у одного из предпринимателей — микроавтобус "Соболь". Данную машину автоворы разобрали на части и продали", — сказали в ведомстве.

При обыске у задержанных изъяли специальное устройство, позволяющее считывать коды автосигнализаций. Кроме этого, по месту жительства одного из подозреваемых обнаружили около 10 комплектов автомобильных колес, мототехнику, электроинструменты и другое имущество, похищенное из гаражей местных жителей.

"Полицейские установили, что участники группы совершали преступления не только в Кузбассе, но и в Алтайском крае, а также на территории Новосибирской области. Похищенный Mercedes изъяли и вернули законному владельцу. Место нахождения других транспортных средств предстоит установить следствию", — отметили в ГУМВД.

Задержанные стали фигурантами многоэпизодного уголовного дела о крупных кражах, совершенных группой лиц по предварительному сговору, за которые им грозит до шести лет лишения свободы. До суда двое подозреваемых заключены под стражу.