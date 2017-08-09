В Кузбассе задержали группу серийных автомобильных воров

КЕМЕРОВО, 9 авг — РИА Новости. Кузбасские полицейские задержали участников преступной группы, которые причастны к серии хищений автотранспорта, а также кражам имущества из гаражей жителей Кемеровской области и соседних регионов, сообщили РИА Новости в областном главке МВД.
"Полицейские при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели спецоперацию, результатом которой стало задержание подозреваемых, в том числе лидера группы. Стражи порядка установили, что задержанные причастны к совершению серии хищений автотранспорта, а также кражам имущества из гаражей. С территорий двух местных автопредприятий они похитили "Камаз" и фуру Scania, а у одного из предпринимателей — микроавтобус "Соболь". Данную машину автоворы разобрали на части и продали", — сказали в ведомстве.
"Полицейские установили, что участники группы совершали преступления не только в Кузбассе, но и в Алтайском крае, а также на территории Новосибирской области. Похищенный Mercedes изъяли и вернули законному владельцу. Место нахождения других транспортных средств предстоит установить следствию", — отметили в ГУМВД.
Задержанные стали фигурантами многоэпизодного уголовного дела о крупных кражах, совершенных группой лиц по предварительному сговору, за которые им грозит до шести лет лишения свободы. До суда двое подозреваемых заключены под стражу.