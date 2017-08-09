НОВОСИБИРСК, 9 авг – РИА Новости. Следователи в Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей, на которых упала плита недостроенного дома, когда они разбирали его для сбора металлолома, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.

Как сообщалось, два 11-летних мальчика погибли под обрушившейся плитой недостроенного одноэтажного дома в поселке Дорогино. Находившийся там же 19-летний молодой человек не пострадал.

"Возбуждено уголовное дело по факту смерти детей 2005 и 2006 года рождения в рабочем поселке Дорогино Черепановского района Новосибирской области по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "причинение смерти по неосторожности двум лицам", — говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером во вторник два ребенка и 19-летний молодой человек пришли на неогороженную территорию незаконно возведенного недостроенного одноэтажного дома. Каркас и фундамент здания выполнены из железобетонных плит, скрепленных между собой металлической проволокой. Дети развязали проволоку и стали раскачивать стены. Плита одной из стен упала внутрь конструкции здания и придавила детей.

"Выживший молодой человек рассказал следователю о том, что они пришли на территорию домовладения с целью сбора металла", — сообщили в СК.

Специалисты с участием замруководителя регионального следственного управления осмотрели место происшествия. Допрошены свидетели и собственник земельного участка, изъята документация из администраций рабочего поселка Дорогино и Черепановского района.