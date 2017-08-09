На Ямале проверяют инцидент с пьяным полицейским за рулем

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 авг — РИА Новости. Управление МВД по Ямало-Ненецкому автономному округу проверяет инцидент с сотрудником полиции, который, предположительно, в нетрезвом состоянии хвастался, что полицейские, остановившие его в таком виде за рулем, ничего не предприняли; видеозапись произошедшего была размещена в социальных сетях в конце прошлой недели, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

На видеозаписи молодой человек за рулем автомобиля, представившийся оператору старшим инспектором ДПС, объясняет, что наряд полиции отпустил его вместо того, чтобы лишить прав. Судя по разговору, водитель был нетрезв. "Так устраивайся в ГАИ, будешь таким же", — сказал полицейский мужчине за кадром, предложив поспорить на 300 тысяч рублей, что ему за случившееся не будет даже выговора.

В региональном управлении агентству подтвердили, что молодой человек на видеозаписи является сотрудником отдела МВД России по Пуровскому району ЯНАО.

"Полицейский запечатлен в момент употребления спиртного напитка за рулем автомобиля. В ходе предварительной проверки сотрудниками правоохранительных органов установлено, что полицейский находился не при исполнении служебных обязанностей. В видеоролике не видно, управлял ли он данным автомобилем, а также когда и в какое время это было", — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В УМВД уточнили, что по данному факту проводится служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

"На период проведения проверки подозреваемый отстранен от выполнения служебных обязанностей", — резюмировали в управлении.