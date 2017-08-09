В подтопленных районах Приморья начался интенсивный спад воды

ВЛАДИВОСТОК, 9 авг – РИА Новости. Интенсивный спад воды начался на реках в Приморье, которое пострадало от паводка, сообщает Примгидромет.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Последствия масштабного паводка в Приморье. Кадры с дрона

Прошедшие в ночь на понедельник ливни привели к масштабному паводку в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попало 34 населенных пункта, было подтоплено свыше 2 тысяч жилых домов с населением 13,3 тысячи человек и 2,4 тысячи придомовых территорий, 17 социально значимых объектов, повреждено 12 участков автомобильных дорог, подмыто два участка железной дороги, отрезано восемь населенных пунктов с населением 20,5 тысячи человек, в том числе более 3,5 тысячи детей. Режим ЧС краевого уровня ввели в шести районах.

"Паводковая ситуация на юго-западе и в западных районах Приморья стабилизируется. На реке Раздольная и её притоках начался интенсивный спад уровня воды, реки Казачка, Комаровка вошли в коренные берега, сохраняется подтопление пойм рек Борисовка, Раковка. На реке Раздольная в районе Уссурийска спад уровня воды, уровни ниже отметки ОЯ", — говорится в сообщении.

На реке Раздольная в Надеждинском районе ночью прошли максимальные уровни паводка, сейчас также идет спад уровня воды. По данным синоптиков, 10-12 августа Раздольная войдет в коренные берега. На территории Михайловского района сохраняется подъем уровня воды в реке Абрамовка на 0,6 метра, в верхнем течении реки Илистая интенсивность подъема снизилась, на реке Осиновка – спад.

Синоптики прогнозируют в ближайшие трое суток спад уровня воды в реках до 0,5 метра.