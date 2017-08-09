Движение по Варшавскому шоссе, где произошло ДТП, организовано по дублеру

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Движение автомобилей по Варшавскому шоссе в Москве, где произошло ДТП, закрыто, машины едут по дублерам, сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы в среду.
5 утра— Женни Шаден (@ShadenFM) 9 августа 2017 г.
Варшавское шоссе в районе м.Южная pic.twitter.com/RStdOaz1bE
Ранее сообщалось, что четыре машины столкнулись, в том числе два грузовых автомобиля, на пересечении Варшавского шоссе и Сумской улицы.
"В ближайшие 10-15 мин будет открыто движение после ДТП на Варшавском шоссе, сейчас движение идёт по дублерам", — говорится в сообщении департамента, опубликованном в Twitter.
Отмечается, что существенных задержек нет.