Житель Новокузнецка украл у тещи драгоценности на 620 тысяч рублей

КЕМЕРОВО, 9 авг — РИА Новости. Новокузнецкие полицейские задержали квартирного вора, который похитил у своей тещи золотые украшения почти на 620 тысяч рублей в то время, пока она была в отпуске за границей, сообщили РИА Новости в среду в региональном главке МВД.

"Пятидесятилетняя женщина длительное время отсутствовала дома, отдыхая за границей. Вернувшись, она устроила в квартире генеральную уборку, во время которой и обнаружила пропажу. Кольца, серьги, браслеты и другие ювелирные изделия (всего 26 наименований), она хранила в шкафу в металлической коробке, которая оказалась пустой", — рассказали в ведомстве.

Полицейские не нашли следов посторонних в квартире, замок входной двери не был взломан. Вскоре сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемого, которым оказался ранее неоднократно судимый 23-летний сожитель дочери потерпевшей. Как выяснили силовики, мужчина уже является фигурантом нескольких уголовных дел о кражах. Когда злоумышленника задержали, он дал признательные показания.

"Он пояснил, что незаметно взял у своей супруги комплект запасных ключей от квартиры ее матери после того, как узнал, что жилище пустует уже длительное время. В чужую квартиру вор проникал 4 раза, похищая золотые украшения частями. Впоследствии ювелирные изделия тещи он сдал в городские ломбарды, а вырученные деньги потратил в развлекательных заведениях", — уточнили в ГУМВД.

Часть похищенного сотрудники полиции изъяли. Зять потерпевшей стал фигурантом еще одного уголовного дела о краже в крупном размере. Согласно санкциям соответствующей статьи УК РФ, ему грозит до 6 лет лишения свободы.