Приморские власти рассказали о ситуации в подтопленном Уссурийске

ВЛАДИВОСТОК, 9 авг – РИА Новости. Свыше 200 домов остаются подтопленными в Уссурийском городском округе, пострадавшем от паводка, однако вода в реках убывает, сообщает администрация ГО.

Прошедшие в ночь на понедельник ливни привели к масштабному паводку в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попало 34 населенных пункта, было подтоплено свыше 2 тысяч жилых домов с населением 13,3 тысячи человек и 2,4 тысячи придомовых территорий, 17 социально значимых объектов, повреждено 12 участков автомобильных дорог, подмыто два участка железной дороги, отрезано восемь населенных пунктов с населением 20,5 тысячи человек, в том числе более 3,5 тысячи детей. Режим ЧС краевого уровня ввели в 6 районах.

"По информации директора МКУ УГО "Управление по делам ГО и ЧС" Александра Лихидченко, вода в реках Уссурийска убывает. В реке Раздольной уровень воды за ночь снизился на 40 сантиметров и составил 763 сантиметра, в реке Комаровка в районе Пушкинского моста – на 1,2 метра. В зоне подтопления сегодня находятся 205 домов с населением 830 человек. Отсутствует транспортное сообщение с селами Кроуновка, Линевичи, в село Кугуки проходит только большегрузный транспорт. В поселке Партизан нет транспортного сообщения с жителями улицы Уссурийской", — говорится в сообщении.

Все социальные учреждения подключены к электроэнергии. Электрикам МУП "Уссурийск-Электросеть" осталось отремонтировать три фидера и 24 трансформаторные подстанции. ДРСК аварийно-восстановительные работы в городском округе закончила. В селах все дома подключены к свету.

Все детсады работают в обычном режиме, кроме сада № 9, здесь откачали воду и обработали помещение.