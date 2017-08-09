В ДТП в Свердловской области один человек погиб и шестеро пострадали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Один человек погиб и шесть пострадали при столкновении микроавтобуса и грузовика в Свердловской области, сообщает в среду региональное УГИБДД.

По данным полиции, ДТП произошло в среду в 03.55 по местному времени (01.55 мск) на 150-м километре трассы Челябинск-Екатеринбург. По предварительным сведениям, микроавтобус Citroen Jumper с прицепом врезался сзади в попутный "Камаз" с прицепом.

"В результате ДТП погибла женщина, пассажир Citroen, которая находилась на переднем пассажирском сидении. Водитель и еще пять пассажиров Citroen с различными травмами доставлены в центральную районную больницу города Сысерти", — уточняет ведомство.

По информации УГИБДД, по факту ДТП ведется проверка, личности погибшей и пострадавших устанавливаются.

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