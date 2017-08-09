Спасатели из Еврейской АО отправились на помощь в подтопленное Приморье

Мужчина на лодке во время наводнения в Уссурийске

Мужчина на лодке во время наводнения в Уссурийске

ВЛАДИВОСТОК, 9 авг – РИА Новости. Группа спасателей из Еврейской АО с техникой отправилась для оказания помощи в подтопленное Приморье, сообщает региональный главк МЧС РФ.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Последствия масштабного паводка в Приморье. Кадры с дрона

Прошедшие в ночь на понедельник ливни привели к масштабному паводку в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попало 34 населенных пунктах, было подтоплено свыше 2 тысяч жилых домов с населением 13,3 тысячи человек и 2,4 тысячи придомовых территорий, 17 социально значимых объектов, повреждено 12 участков автомобильных дорог, подмыто два участка железной дороги, отрезано восемь населенных пунктов с населением 20,5 тысячи человек, в том числе более 3,5 тысячи детей. Режим ЧС краевого уровня ввели в 6 районах.

"На неопределенных срок убыло десять спасателей и четыре единицы техники. Помощь в ликвидации последствий стихийных бедствий будет оказываться в зависимости от необходимости в определенном населенном пункте, в том числе разбор завалов, спасение, поиск и перевозка людей", — сказал заместитель начальника ГУ МЧС России по ЕАО Владислав Бордунов.

Спасатели ЕАО переведены в режим "Повышенная готовность". Аэромобильная группировка из 50 человек личного состава и четырех единиц техники готова к отправке в Приморский край.

Ранее сообщалось, что для оказания помощи в Приморье прибыли группы спасателей из Хабаровского края и Амурской области.