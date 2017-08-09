Под Хабаровском восстановили прерванное паводком автосообщение

Автомобили на затопленной улице в Приморье

Автомобили на затопленной улице в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 9 авг – РИА Новости. Транспортное сообщение в районе имени Лазо рядом с Хабаровском, ограниченное из-за подтопления, восстановили, сообщает УМВД России по Хабаровскому краю.

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За вечер понедельника в Хабаровске выпала половина месячной нормы осадков. Дождевой водой были подтоплены несколько участков дорог, подвалы 17 многоэтажных домов и социальных объектов, около 60 дворов частного сектора, а также электроподстанция. Электроснабжение потребителей было восстановлено в течение нескольких часов. Сильные дожди прошли и в нескольких районах края, начался подъем воды в малых реках.

"В районе имени Лазо из-за ливней с 7 по 8 августа было временно ограничено движение в районе села Зоевка на 48 километре автодороги "А-370" направления Хабаровск — Владивосток. Вода подтопила временную магистраль, которая действовала на период ремонта моста. На данный момент затруднений в движении нет, транспортный поток движется в штатном режиме", — говорится в сообщении.