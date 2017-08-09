Еще в одном подтопленном районе Приморья ввели режим ЧС

ВЛАДИВОСТОК, 9 авг – РИА Новости. Режим ЧС муниципального уровня ввели в Пограничном районе Приморья, пострадавшем от паводка, сообщает администрация края.

Прошедшие в ночь на понедельник ливни привели к масштабному паводку в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попало 34 населенных пункта, было подтоплено свыше 2 тысяч жилых домов с населением 13,3 тысячи человек и 2,4 тысячи придомовых территорий, 17 социально значимых объектов, повреждено 12 участков автомобильных дорог, подмыто два участка железной дороги, отрезано восемь населенных пунктов с населением 20,5 тысячи человек, в том числе более 3,5 тысячи детей. Режим ЧС ввели в Хасанском, Михайловском, Октябрьском и Надеждинском районах, в Уссурийском городском округе.

"В Пограничном районе выпало почти 140 миллиметров осадков при месячной норме около 100 миллиметров, что привело к подтоплению населённых пунктов и нарушению связи и автомобильного сообщения. В районе есть подтопленные дома, отсутствует связь с сёлами Таловое и Духовское, есть угроза размыва железнодорожных путей, наблюдаются переливы через автодороги", – говорится в сообщении.

В связи со сложной паводковой ситуацией принято решение ввести в районе режим ЧС муниципального уровня.