Паводок в Приморье подтопил почти пять тысяч гектаров посевов

ВЛАДИВОСТОК, 9 авг – РИА Новости. Почти 5 тысяч гектаров посевов пострадало из-за паводка в подтопленном Приморье, сообщает пресс-служба администрации края.

Прошедшие в ночь на понедельник ливни привели к масштабному паводку в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попало 34 населенных пунктах, было подтоплено свыше 2 тысяч жилых домов с населением 13,3 тысячи человек и 2,4 тысячи придомовых территорий, 17 социально значимых объектов, повреждено 12 участков автомобильных дорог, подмыто два участка железной дороги, отрезано восемь населенных пунктов с населением 20,5 тысячи человек, в том числе более 3,5 тысячи детей. В крае ввели режим ЧС.

Как сообщил и.о. директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморья Алексей Таран, больше всего от дождей пострадали Уссурийск и Октябрьский район. Там подтоплены посевы картофеля, овощей, сои и пшеницы.

"На сегодняшний день поступили заявки от 48 хозяйств, пострадало почти 5 тысяч гектаров посевов. Предварительный ущерб составил 180 миллионов рублей", – сказал Таран.

По его словам, сегодня рабочая группа выехала в Октябрьский и Михайловский районы для оценки ущерба местным сельхозпроизводителям. Губернатор Владимир Миклушевский поручил подготовить письмо в Минсельхоз РФ, все пострадавшие фермеры должны получить положенные им выплаты, сообщают власти.