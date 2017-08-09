После ДТП под Оренбургом госпитализировали пять человек

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Пять человек госпитализированы после столкновения микроавтобуса с легковой автомашиной в Оренбургской области, еще семеро находятся на обследовании, сообщает ГУ МЧС по региону.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщал, что в аварии на 12-м километре автодороги Нижняя Павловка — Холодные Ключи погибли водитель и пассажир легковушки, 12 человек, по предварительным данным, граждане Узбекистана, доставлены в лечебные учреждения для осмотра. По его данным, всего в автобусе находилось 17 человек.

"В результате ДТП два человека погибли в автомобиле Chevrolet Lanos, пятеро госпитализированы в ЦРБ Оренбургского района, ещё семеро доставлены в МГКБ им. Пирогова на обследование", — говорится в релизе.

По данным ведомства, на место ДТП выехал губернатор Оренбуржья Юрий Берг, а также руководство регионального ГУ МЧС. Также на месте аварии работают сотрудники полиции, прокуратуры, скорой медицинской помощи и аварийно-спасательная служба области. Всего к ликвидации последствий ДТП привлечено 48 человек и 17 единиц техники.