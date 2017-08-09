СК выясняет, где отравившиеся в Москве подростки купили алкоголь

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Следователи выясняют, где московские подростки купили алкоголь, которым отравились, и в каких условиях жили, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По предварительным данным следствия, во вторник несовершеннолетние в квартире одного из жилых домов на улице 16-я Парковая в городе Москве выпили значительное количество алкоголя и с алкогольной интоксикации организма были доставлены в медицинские учреждения города. В столичной 13-й детской клинической больнице имени Филатова РИА Новости ранее сообщили, что четверо подростков 15-16 лет попали в реанимацию.

По данному факту следствие организовано проведение доследственной проверки.

"Будут установлены обстоятельства приобретения и незаконной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции, а также условия их жизни. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сказала Иванова,