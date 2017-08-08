Виновного в гибели своей семьи при пожаре под Тверью приговорили к колонии

ВОРОНЕЖ, 8 авг — РИА Новости. Суд приговорил к году и двум месяцам колонии-поселения жителя Тверской области, по вине которого в пожаре погибли его пятеро детей и жена, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.

Пожар в деревянном двухэтажном жилом доме, расположенном в Спировском районе Тверской области, произошел 15 ноября 2016 года около 3 часов ночи. В огне погибли женщина 1986 года рождения и ее пятеро детей 2004, 2005, 2013, 2014, 2016 годов рождения. В отношении ее гражданского мужа и отца детей было возбуждено дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

"Пожар явился причиной неосторожных преступных действий мужчины 1984 года рождения… выразившихся в установке и эксплуатации в хозяйственной постройке, пристроенной к дому, самодельного электронагревательного прибора, применение которого, в соответствии с правилами противопожарного режима в Российской Федерации, запрещено", — сообщает следствие.

Следствие выяснило, что нагрев самодельного обогревателя привел к короткому замыканию, в результате чего деревянные конструкции дома оказались объяты пламенем.

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 2 месяца с отбыванием в колонии-поселении", — информирует следствие.