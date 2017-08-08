Под Оренбургом автобус с гражданами Узбекистана попал в ДТП

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Микроавтобус с гражданами Узбекистана столкнулся с легковой автомашиной в Оренбургской области, два человека погибли, еще 12 доставлены в лечебные учреждения, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На 12-м километре автодороги Нижняя Павловка — Холодные Ключи, возле населенного пункта Черноречье, столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. Погибли водитель и пассажир легковушки, 12 человек, по предварительным данным, граждане Узбекистана, доставлены в лечебные учреждения для осмотра", — сказал собеседник агентства.

По его словам, всего в микроавтобусе находились 17 человек. Обстоятельства ДТП выясняются.

В региональном главке МЧС подтвердили факт ДТП и заявили, что в нем пострадали несколько человек. По данным ведомства, столкнулись микроавтобус Mercedes и легковой автомобиль Chevrolet Lanos. "К сожалению, имеются пострадавшие", — говорится в сообщении.