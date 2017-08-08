Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП в Мытищах

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Пять человек, пострадавших в результате ДТП в подмосковных Мытищах, были госпитализированы, среди них трое детей, один из которых в тяжелом состоянии был отправлен в Москву, состояние остальных оценивается как средне тяжелое, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.

"В ДТП пострадали пять человек, из них трое детей. Два взрослых средней тяжести, один ребенок тяжелый доставлен в Москву, двое детей средней тяжести", — сообщил собеседник агентства.

В свою очередь, в пресс-службе ГУМВД по Московской области подтвердили РИА Новости, что в ДТП пострадали пять человек. На месте работают полицейские, выясняются все обстоятельства произошедшего.

В мытищинской подстанции скорой помощи РИА Новости ранее сообщили, что пострадали семь человек, из которых пять были госпитализированы, в том числе трехлетний ребенок был отправлен в московский центр медицины катастроф.