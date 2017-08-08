Лагерь в Кабардино-Балкарии, где отравились 14 детей, работал незаконно

НАЛЬЧИК, 8 авг – РИА Новости. Летний лагерь в Майском районе Кабардино-Балкарии, где в июле отравились 14 человек, не имел права принимать детей, так как сотрудники его пищеблока не прошли обязательное обследование на вирусы, сообщает региональная прокуратура.

В середине июля в детском оздоровительном лагере "Казачок" 14 детей в возрасте от 8 до 13 лет были госпитализированы в больницу с признаками пищевой интоксикации. В связи с необеспечением надлежащего контроля за организацией отдыха детей освобожден от занимаемой должности глава администрации Майского района, еще двум министрам правительства КБР объявлены выговоры. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" УК РФ, деятельность лагеря была приостановлена. По данным Роспотребнадзора, специалисты обнаружили норовирус у четверых заболевших детей, а также у одного из сотрудников пищеблока лагеря.

"В ходе проверки прокуратурой республики установлено, что к работе во вторую смену (с 9 по 30 июля) детский оздоровительный лагерь "Казачок" был допущен незаконно", — говорится в сообщении.

Как отмечает надзорное ведомство, лагерь был допущен к работе без проведения обследования персонала пищеблока на вирусы, вызывающие острые кишечные инфекции (норовирусы, ротовирусы, энтеровирусы), что, вероятно, и явилось причиной распространения инфекции и заражения детей.

"При надлежащем исполнении указанных требований имелась реальная возможность своевременно выявить и не допустить возникшую ситуацию с отравлением детей", — подчеркивает прокуратура.

По ее данным, источником инфекции явилась посудомойщик лагеря. "Механизм передачи вируса — через загрязненные поверхности и посуду, а причиной заражения стало нарушение санитарно-противоэпидемических мероприятий", — уточняет ведомство.

"По результатам проверки руководителю управления Роспотребнадзора по КБР внесено представление об устранении нарушений закона и решении вопроса о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности", — поясняет прокуратура.