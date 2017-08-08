МАК начал расследование после столкновения самолета с машиной в Чечне

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию столкновения легкомоторного самолета с автомобилем в Чечне, сообщает комитет.

По версии СК, 7 августа примерно в 18 часов 30 минут 44-летний местный житель, который собирался опрыскивать поля на самолете СП-30, при взлете с автодороги задел дорожный знак, а затем столкнулся с автомашиной ИЖ.

"В соответствии с российским воздушным законодательством МАК сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", — говорится в сообщении.

В СК РФ также напоминали, что пилот самолета получил травмы и был доставлен в Шелковскую Центральную реабилитационную больницу. Дежурный травматолог хирургического отделения больницы Камал Ялиамбетов позже сообщал РИА Новости, что пилота доставили с множественными ушибами и ранами на лице. Предположительно, через неделю мужчину выпишут. Водитель автомобиля не пострадал.

Ранее в Южном следственном управлении на транспорте СК России РИА Новости сообщили о проведении доследственной проверки по факту случившегося.