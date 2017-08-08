Под Калугой женщина нашла выброшенного в мусорный бак младенца

ВОРОНЕЖ, 8 авг — РИА Новости. Жительница Калужской области нашла в мусорном контейнере живого новорожденного ребенка, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.

Около 11 часов 8 августа жительница Обнинска пошла выкидывать мусор и услышала плач младенца, доносящийся из контейнера.

"В закрытом полиэтиленовом пакете она обнаружила новорожденного ребенка", — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство матерью новорожденного ребенка сразу же после родов". Санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Следователи осмотрели место происшествия, допрашивают свидетелей, устанавливают местонахождение матери младенца.

"Ребенок в настоящее время находится в больнице", — отмечает следствие.

Как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Лилия Мошкова, со слов врачей — малышу не более дня с момента рождения. Личность матери ребенка устанавливается.