Медики уточнили информацию о числе пострадавших при ДТП в Мытищах

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Семь человек пострадали в результате ДТП в подмосковных Мытищах, пять из них были госпитализированы, в том числе трехлетний ребенок отправлен в московский центр медицины катастроф, сообщили РИА Новости в Мытищинской подстанции скорой помощи.

Ранее историк в экстренных службах сообщил РИА Новости, что автомобиль наехал на пешеходов в результате ДТП в Мытищах, пострадали и были госпитализированы пять человек, в том числе трое детей, один из них в тяжелом состоянии.

"Девочку 2014 года рождения, которую доставили в реанимационное отделение, сейчас переводят в Москву, медицина катастроф повезла. Остальные — средней тяжести, доставлены в травмцентр, два отказались (от госпитализации). У нас всего семь (человек) прошло", — сказал собеседник агентства.