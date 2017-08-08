НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 авг – РИА Новости. Суд во вторник назначил принудительные меры медицинского характера нижегородскому подростку, обвиняемому в убийстве своих родителей, сообщили в СУСК по Нижегородской области.

Ранее СУСК сообщало, что тела 40-летней женщины и ее 41-летнего мужа были обнаружены в их доме в Канавинском районе Нижнего Новгорода вечером 12 декабря 2016 года после беспокойств работодателя супруга из-за того, что тот не вышел на работу. На теле семейной пары были множественные ножевые ранения.

Следователи установили, что к смерти супругов может быть причастен их сын. Стало известно, что с 8 декабря он не посещал школу. По горячим следам 16-летний подросток был снят с поезда "Нижний Новгород-Екатеринбург" в городе Кунгур Пермского края. Было возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц.

"Доказательства, собранные следователями СО по Канавинскому району СУ СК России по Нижегородской области, признаны судом достаточными для вынесения постановления о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 16-летнего подростка… Постановлением суда… ему назначены меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", — говорится в сообщении.

По материалам дела, 9 декабря подросток, "дождавшись, когда его родители уснут, зашел к ним в комнату и ножом нанес не менее 7 ударов по телу отцу, а затем не менее 26 ударов по телу матери". От полученных ранений они скончались на месте происшествия.

По результатам судебной комплексной психолого-психиатрической экспертизы установлено, что "подросток страдал во время совершения инкриминируемого ему деяния и страдает в настоящее время хроническим психическим расстройством, требует постоянного наблюдения и нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинскую организацию", — добавляет СУСК.