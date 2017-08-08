СК в Туле возбудил уголовное дело из-за смерти пациента в больнице

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Следственные органы в Туле возбудили уголовное дело в связи со смертью из-за отека головного мозга мужчины в городской больнице скорой помощи – следствие полагает, что медики совершили ряд ошибок, в частности, слишком долго ехали на экстренный вызов, сообщило СУСК по региону во вторник.

"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, опасных для жизни и здоровья, повлекших смерть 62-летнего мужчины по признакам преступления… "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека", — говорится в сообщении.

По версии следствия, днем 16 июня 2016 года из поликлиники городской больницы бригада скорой помощи доставила в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи имени Д.Я. Ваныкина 62-летнего мужчину с диагнозом: острое нарушение мозгового кровообращения, церебральная кома. Пациента осмотрел врач-невролог, провел ему РКТ головного мозга. Но 24 июня в этой же больнице мужчина скончался от отека головного мозга.

Следствие отмечает, что по данному факту провел проверку местный Росздравнадзор.

"Были выявлены нарушения в действиях работников выездной бригады скорой медицинской помощи при оказании помощи указанному пациенту, в том числе время оказания услуг превысило 20 минут, что является не допустимым для вызова в экстренной форме", — говорится в сообщении. Проверка выявила еще ряд нарушений в работе медиков.

Уточняется, что в рамках расследования уголовного дела следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.