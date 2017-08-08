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Происшествия

Открытый процесс: Игорь Сечин заявлен свидетелем по делу Улюкаева

Сюжет:
Дело Алексея Улюкаева (269)
17:5608.08.2017
(обновлено: 17:59 08.08.2017)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкБывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев после предварительного заседания в Замоскворецком суде Москвы. 8 августа 2017Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев после предварительного заседания в Замоскворецком суде Москвы. 8 августа 2017
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Замоскворецкий суд столицы в открытом режиме рассмотрит дело бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева – самого высокопоставленного подсудимого в России, свидетелем обвинения по делу заявлен глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев после предварительного заседания в Замоскворецком суде Москвы. 8 августа 2017
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Улюкаев сообщил, что под домашним арестом похудел на 14 кг
Улюкаев был задержан в ноябре прошлого года на выезде из здания "Роснефти", а затем помещен под домашний арест. Расследование его дела было проведено в кратчайшие для этой категории преступлений сроки. Экс-министр не признает вину, ему грозит до 15 лет заключения. Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию.

Компания "Роснефть" должна быть признана потерпевшей по делу, она имеет возможность прислать кого-либо из своих юристов для представления своих интересов в суде, а также имеет возможность заявить иск о компенсации вреда.

Предварительные слушания

Предварительные слушания прошли в закрытом режиме. Улюкаева доставили в суд на автомобиле ФСИН. Перед заседанием он подтвердил журналистам, что по прежнему не признает вину. А после заседания, садясь в эту же машину, которая должна отвезти его домой, пожаловался на самочувствие.

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев после предварительного заседания в Замоскворецком суде Москвы. 8 августа 2017
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Суд до 27 января продлил Улюкаеву домашний арест
"Я похудел на 14 килограммов, спасибо за это нашему правосудию", — отметил он. От подробных комментариев он отказался – по условиям меры пресечения, ему запрещено раскрывать журналистам подробности дела.

Подробности закрытого слушания никто из участников процесса комментировать не стал. Пресс-секретарь суда Эмилия Хиль лишь рассказала об итоговом постановлении судьи.

"Слушание дела по существу назначено на 16 августа и пройдет в открытом режиме", — сказала она. Пресс-секретарь пояснила, что на заседании защита просила прекратить уголовное дело, но судья отклонила это ходатайство.

Помимо этого, суд на полгода продлил Улюкаеву срок домашнего ареста со всеми ограничениями, наложенными судами ранее. Таким образом, ему по-прежнему разрешено гулять два часа в день.

Свидетели

Пресс-секретарь суда сообщила РИА Новости, что в списке свидетелей обвинения есть глава "Роснефти" Игорь Сечин. Между тем наличие его в списке свидетелей еще не значит, что сторона обвинения решит вызвать его на допрос. В случае, если он не сможет явиться в суд из-за рабочего графика, состояния здоровья или по другой уважительной причине, гособвинитель имеет право огласить текст показаний, данных на стадии следствия.

В каком порядке будут исследованы доказательств и вызваны свидетели, суд, как ожидается, определит на первом слушании по делу 16 августа.

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки, в Замоскворецком суде Москвы. 8 августа 2017
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Суд отказался приостановить рассмотрение дела Улюкаева
Пока Сечину не приходила судебная повестка, сообщил РИА Новости пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев. "Существуют профессиональные нормы — свидетель, повестка и так далее, тогда мы можем отвечать на какие-то вопросы", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Сейчас, по его словам, никакой повестки нет.

Дело Улюкаева

Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в два миллиона долларов, стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию.

СК утверждает, что располагает показаниями очевидцев, аудио- и видеозаписями и "специфическими следами на пальцах рук". Уголовное дело против министра было возбуждено по заявлению представителей "Роснефти". Он был, как сообщили в СК, задержан с поличным при выезде из здания "Роснефти", в машине у него обнаружили предполагаемую взятку — два миллиона долларов.

Следствие полагает, что эту сумму Улюкаев получил за выданную министерством экономического развития положительную оценку, позволившую "Роснефти" приобрести госпакет акций "Башнефти". При этом законность самой сделки не оспаривается.

Защита свои доказательства пока не раскрывает, отмечая лишь, что Улюкаев абсолютно не виновен.

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