В Мытищах автомобиль сбил пятерых человек

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Автомобиль наехал на пешеходов в результате ДТП в подмосковных Мытищах, пострадали пять человек, в том числе трое детей, один из них в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"В результате ДТП с участием двух легковых автомобилей произошел наезд одного из них на пешеходов. Пострадали пять человек, в том числе три ребенка, они госпитализированы в больницу города Мытищи", — сказал собеседник.

Источник добавил, что один ребенок находится в тяжелом состоянии, двое остальных — в состоянии средней тяжести.

В свою очередь в пресс-службе ГУМВД по Московской области сообщили РИА Новости о том, что в ДТП пострадали всего два человека. На месте работают полицейские, выясняются все обстоятельства произошедшего.