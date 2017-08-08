На Ставрополье из-за отравления рыбой погиб человек, трое госпитализированы

ПЯТИГОРСК, 8 авг — РИА Новости, Маргарита Савельева. Один человек погиб, трое госпитализированы с диагнозом "ботулизм" после употребления в пищу, по предварительным данным, вяленой рыбы Ставрополье, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.

"Вечером 5 августа в реанимацию был госпитализирован мужчина 1968 года рождения с диагнозом "ботулизм", который скончался в медучреждении. Кроме того, в краевую клиническую инфекционную больницу города Ставрополя с признаками острого пищевого отравления поступили еще три человека, которым был выставлен аналогичный диагноз", — говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, все пострадавшие, по предварительным данным, употребляли в пищу вяленую рыбу, купленную в одном из пивных магазинов в городе Михайловске Шпаковского района.

По данному факту проводится процессуальная проверка, в ходе которой устанавливается точная причина пищевого отравления. Кроме этого, по изъятой рыбной продукции назначена экспертиза на определение в ней ботулотоксина.

По информации краевого управления Роспотребнадзора, при проверке торгового объекта выявлена реализация рыбной продукции без товаросопроводительных документов, 88 килограммов продукции сняли с реализации. Материалы направлены в суд и правоохранительные органы для установления места приобретения и изготовления, отметили в управлении Роспотребнадзора.