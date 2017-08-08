В центре Москвы потушили пожар на крыше ангара

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Пожар в крыше ангара потушен, в тушении принимали участие более 80 человек, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы столичного главка МЧС России.

Информация о возгорании в ангаре по адресу Спартаковская площадь, дом 1/7 строение 5 поступила в МЧС в 14.32. Площадь пожара составила до 400 квадратных метров.

"Принятыми мерами в 16.12 пожар ликвидирован", — рассказали в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, на месте пожара работали 81 человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало.