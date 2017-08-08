В Пятигорске украли шляпу бронзового Кисы Воробьянинова

ПЯТИГОРСК, 8 авг – РИА Новости, Маргарита Савельева. Полиция в Пятигорске ищет неизвестных, которые похитили шляпу бронзовой скульптуры Кисы Воробьянинова — персонажа романа "Двенадцать стульев", сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по Ставропольскому краю.

"Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Вандализм", злоумышленников ищут", — сказал собеседник агентства.

По данным администрации Пятигорска, шляпа весом почти полсотни килограммов крепилась на анкерных болтах, а в двух местах была приварена к не менее массивному бронзовому чемодану.

"Достигнута договоренность о восстановлении композиции со скульптором Равилем Юсуповым — автором этого и других пятигорских памятников. Он пообещал изготовить новую шляпу на безвозмездной основе. В сентябре этот элемент композиции будет готов, его установят на прежнее место и позаботятся о максимально прочной фиксации", — отмечает администрация.