Сечин выступит свидетелем обвинения по делу Улюкаева

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Глава Роснефти Игорь Сечин выступает свидетелем обвинения по делу экс-главы минэкономразвития России Алексея Улюкаева, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль.

"Сечин заявлен в списке свидетелей со стороны обвинения", — сказала она.

Согласно законодательству, его могут вызвать в суд для дачи показаний лично или огласить его показания, данные на стадии следствия.

Во вторник суд продлил Улюкаеву домашний арест до 27 января 2018 года. Также суд назначил на 16 августа начало рассмотрения дела экс-министра по существу. Дело будет рассмотрено в открытом режиме.

Улюкаева обвиняют в получении взятки в 2 миллиона долларов. Экс-министр не признает вину, ему грозит до 15 лет заключения. Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию.

По версии СК РФ, полученная экс-министром взятка предназначалась за выдачу министерством экономического развития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".