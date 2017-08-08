В "Домодедово" задержали туриста со свертками кокаина из Доминиканы

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Сверток с кокаином изъяли в "Домодедово" у прилетевшего из Доминиканы российского туриста; мужчина пояснил, что вез наркотик в качестве сувенира, сообщает во вторник Федеральная таможенная служба.

"Сотрудники Домодедовской таможни при проведении таможенного контроля в отношении пассажиров, прибывших рейсом Пунта-Кана – Москва, остановили 39-летнего гражданина России, который пытался провезти через границу кокаин. Мужчина возвращался с отдыха вместе с супругой и несовершеннолетним ребенком", — говорится в сообщении.

Мужчина, вызвавший подозрение у сотрудника таможни, сам сдал полиэтиленовый сверток с кокаином массой 5,3 грамма, который прятал в носке. Он признался, что, находясь на отдыхе с семьей, приобрел у местного жителя кокаин и марихуану и весь отпуск употреблял наркотики, а остатки решил привезти с собой в качестве сувенира.

"Возбуждено уголовное дело по статье 229.1 УК РФ "Контрабанда наркотических средств". Наказание за данное преступление – лишение свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере до миллиона рублей", — сообщает ведомство.

Подозреваемый заключен под стражу.