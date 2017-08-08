В Подмосковье ребенок утонул в бассейне во дворе частного дома

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Одиннадцатимесячный ребенок утонул во время игры в детском бассейне во дворе частного дома в Волоколамском районе Подмосковья, сообщает во вторник ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел в понедельник на территории частного домовладения в деревне Лысцево Волоколамского района. Как установлено следователями, ребенок играл в детском бассейне. На непродолжительное время оставшись в воде без присмотра матери, он утонул.

"В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении

Главк обращает внимание, что летом случаи детского травматизма учащаются, многие из них заканчивается летальным исходом. Наиболее массовый характер имеют случаи гибели детей в бассейнах и водоемах. При этом подавляющее большинство таких случаев обусловлено отсутствием контроля со стороны взрослых.